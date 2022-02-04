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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более трёх часов

Ожидается, что позже российский лидер примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, которая состоится сегодня.

4 февраля, 10:36
<p>© ТАСС / Дружинин Алексей</p>

© ТАСС / Дружинин Алексей

В Пекине завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры продлились более трёх часов.

Встреча прошла в формате двух этапов. Сперва лидеры пообщались в присутствии делегаций, переговоры проходили в особняке "Фанхуаюань" государственной резиденции "Дяоюйтай". Затем Путин и Цзиньпин отправились в соседний особняк, где продолжили общение в формате тет-а-тет за обедом. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая состоится сегодня.

Лавров озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

Лавров озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В ходе переговоров Путин отметил, что отношения между странами являются примером международного сотрудничества и в ближайшее время они будут только укрепляться.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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