Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились более трёх часов

В Пекине завершилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры продлились более трёх часов.

Встреча прошла в формате двух этапов. Сперва лидеры пообщались в присутствии делегаций, переговоры проходили в особняке "Фанхуаюань" государственной резиденции "Дяоюйтай". Затем Путин и Цзиньпин отправились в соседний особняк, где продолжили общение в формате тет-а-тет за обедом. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая состоится сегодня.