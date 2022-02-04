НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков указал на изменчивую позицию США касаемо превентивных санкций против РФ

Представитель Кремля предложил дождаться следующей недели в надежде на то, что Вашингтон сделает новое заявление по этому вопросу.

4 февраля, 10:26

© Pixabay

Ещё неделю назад американские политики заявляли, что антироссийские санкции не должны носить превентивные меры, поскольку в таком случае они теряют свою эффективность. Однако уже сегодня позиция США изменилась, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На прошлой неделе они говорили, что санкции не должны носить превентивные меры, иначе они в их понимании теряют свою эффективность. Но за неделю позиция поменялась", — сказал Песков, предложив подождать ещё неделю в надежде на новые изменения в риторике США.

В США заявили, что Конгресс близок к согласованию превентивных санкций против РФ

В США заявили, что Конгресс близок к согласованию превентивных санкций против РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад к превентивным санкциям против России. В ответ на это глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что о таких мерах речи никогда не шло. В Правительстве ФРГ также исключили введение превентивных санкций, а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала подобные меры бессмысленными.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1