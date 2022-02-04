Песков указал на изменчивую позицию США касаемо превентивных санкций против РФ

Ещё неделю назад американские политики заявляли, что антироссийские санкции не должны носить превентивные меры, поскольку в таком случае они теряют свою эффективность. Однако уже сегодня позиция США изменилась, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На прошлой неделе они говорили, что санкции не должны носить превентивные меры, иначе они в их понимании теряют свою эффективность. Но за неделю позиция поменялась", — сказал Песков, предложив подождать ещё неделю в надежде на новые изменения в риторике США.