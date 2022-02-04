Захарова назвала "путём с обрыва" следование Киева слепым указаниям НАТО

Россия надеется, что власти в Киеве перестанут слепо следовать своим наставникам из НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав это "путём с обрыва".

"Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она считает, что Киеву необходимо проявить самостоятельность и начать диалог с Донецком и Луганском, чтобы найти мирное решение конфликта.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.