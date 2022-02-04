"Мы по разные стороны баррикад": Шнур назвал Собчак инфодворянкой и объяснил скандальный клип

Российский музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров обратился к телеведущей Ксении Собчак, объяснив, для чего была записана скандальная композиция "Шмарафон". Шоумен признался, что строчки песни действительно были посвящены Собчак, а их главной целью было задеть журналистку и раскрыть ей глаза на собственное поведение.

"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна, — типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция", — написал музыкант в "Инстаграме".

По словам Шнурова, своей новой композицией он показал Собчак её собственными методами её "подлинное отношение к простым людям". При этом музыкант признался, что песня оказалась действительно мерзкой и даже "за гранью", но таким образом он попытался поговорить с телеведущей на её же языке.

"Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разные стороны баррикад", — добавил Шнуров.