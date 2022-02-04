Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о новом контракте с КНР

Детали нового договора "Газпрома" и китайской энергетической компании CNPC на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа лучше выяснять у самой госкорпорации, а не в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается деталей этого контракта, я рекомендую всё-таки обращаться в "Газпром" за разъяснениями", — сказал он.