Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о новом контракте с КНР
Ранее в российской компании назвали договор важным шагом в укреплении двусторонних отношений стран.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Детали нового договора "Газпрома" и китайской энергетической компании CNPC на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа лучше выяснять у самой госкорпорации, а не в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается деталей этого контракта, я рекомендую всё-таки обращаться в "Газпром" за разъяснениями", — сказал он.
Напомним, что сегодня днём "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа по дальневосточному маршруту. В российской компании назвали соглашение важным шагом в укреплении сотрудничества стран в газовой сфере.
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