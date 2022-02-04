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Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о новом контракте с КНР

Ранее в российской компании назвали договор важным шагом в укреплении двусторонних отношений стран.

4 февраля, 10:12

© ТАСС / Шарифулин Валерий

Детали нового договора "Газпрома" и китайской энергетической компании CNPC на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа лучше выяснять у самой госкорпорации, а не в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается деталей этого контракта, я рекомендую всё-таки обращаться в "Газпром" за разъяснениями", — сказал он.

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Напомним, что сегодня днём "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа по дальневосточному маршруту. В российской компании назвали соглашение важным шагом в укреплении сотрудничества стран в газовой сфере.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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