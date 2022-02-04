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Песков: РФ негативно относится к обвинениям в сливе ответа США по безопасности

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве не допускают даже такой возможности.

4 февраля, 10:07

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Кремль негативно относится к словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся негативно и не допускаем. К сожалению, наши американские коллеги часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби подтвердил подлинность обнародованного документа. Выяснилось, что автор статьи El Pais находится на Украине. Позже замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что якобы Москва виновата в утечке их ответов по гарантиям безопасности.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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