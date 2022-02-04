Верховный суд признал законным запрет на вождение после приёма корвалола или валокордина

После приёма валокордина и корвалола нельзя управлять автомобилем. Хотя эти препараты относятся к лекарствам, они содержат элементы психотропных веществ, а значит — могут повлиять на состояние водителя и скорость его реакции на дороге. Такие выводы озвучил Верховный суд РФ.

Поводом к рассмотрению этого вопроса стало обращение в суд автолюбителя, которого лишили прав из-за того, что в его крови нашли фенобарбитал из группы барбитуратов. Мужчина пояснил, что принимает корвалол по указанию врача, а названное вещество как раз входит в состав лекарства. Однако суд на его сторону не встал.

"Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешённых к применению лекарственных препаратов", — уточняется в судебном решении.

В документе также отмечается, что инструкция к лекарственному препарату должна содержать сведения о возможном его влиянии на способность управлять транспортом. И игнорировать эту информацию водителям не следует.