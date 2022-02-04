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Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"

Москва признала Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступила против независимости острова.

4 февраля, 09:55
<p>Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Россия признаёт Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР на сайте Кремля.

"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", — говорится в заявлении.

Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече

Путин и Си Цзиньпин не стали жать друг другу руки при встрече

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Планируется, что российский лидер также примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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