Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"

Россия признаёт Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики и выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР на сайте Кремля.

"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", — говорится в заявлении.