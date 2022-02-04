Политолог Светов рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Макрона

Политолог Юрий Светов пояснил в беседе с Лайфом, чего стоит ожидать от предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона. По некоторым данным, французский лидер намерен прилететь в Москву 7 февраля.

"Макрон сейчас развил активную деятельность по контактам, потому что в апреле президентские выборы во Франции. Ему надо предъявлять какие-то успехи, а он после ухода экс-канцлера Германии Ангелы Меркель претендует на роль лидера ЕС, к мнению которого должны прислушиваться. Доказывая это, он приедет встречаться с Путиным", — поделился мнением собеседник Лайфа.

По словам политолога, лидеры двух стран будут обсуждать, конечно же, ситуацию вокруг Украины, встречу "нормандской четвёрки, выполнение Минских соглашений. Разговор пойдёт о реакции НАТО на предложения России по обеспечению безопасности, уверен Юрий Светов. Кроме того, будет подниматься вопрос отношений непосредственно между Францией и Россией, так как связи между странами явно есть, но пандемия наложила на взаимоотношения свой отпечаток, поэтому лидеры стран обсудят то, как активизировать эти связи вновь, подчеркнул собеседник Лайфа.

Что касается слов Макрона о том, что его поездка в Россию будет зависеть от итогов неформального саммита глав МВД стран ЕС, Светов не ожидает от этих переговоров каких-то ключевых решений.

"Особых результатов от встречи ждать не приходится. Вопрос несамостоятельности членов НАТО в вопросах безопасности, в ситуации вокруг Украины очевидна. Решают США. Здесь думать, что Макрон попытается выбиться из общей линии НАТО не приходится", — заключил политолог.