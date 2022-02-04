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Лавров назвал бредом заявления США о планах России сфабриковать видеоповод для атаки на Украину

По словам российского министра, для Запада уже стало нормой самим выдумать некий повод, а затем публично высказывать вокруг него свои опасения и удивления.

4 февраля, 09:43
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51832399897/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © flickr / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал и назвал бредом заявления Пентагона о том, что Москва якобы готовит видеопровокации для начала "атаки" на Украину. По словам дипломата, для Запада уже стало нормой самим выдумать некий повод, а затем публично высказывать вокруг него свои опасения и удивления.

"Я тут читал, смотрел в Интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений — а их с каждым днём становится всё больше — очевидна любому мало-мальски опытному политологу", — заявил Лавров телеканалу Рен-ТВ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину. По словам Джона Кёрби, Москва якобы "сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники".

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В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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