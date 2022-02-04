Лавров назвал бредом заявления США о планах России сфабриковать видеоповод для атаки на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал и назвал бредом заявления Пентагона о том, что Москва якобы готовит видеопровокации для начала "атаки" на Украину. По словам дипломата, для Запада уже стало нормой самим выдумать некий повод, а затем публично высказывать вокруг него свои опасения и удивления.

"Я тут читал, смотрел в Интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений — а их с каждым днём становится всё больше — очевидна любому мало-мальски опытному политологу", — заявил Лавров телеканалу Рен-ТВ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия может "сфабриковать предлог для вторжения" на Украину. По словам Джона Кёрби, Москва якобы "сделает очень страшный пропагандистский видеоролик, на котором будут трупы и актёры, играющие скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военной техники".