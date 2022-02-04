"Мелкий пакостник": В Иркутске учителя ОБЖ отстранили из-за старого видео с избиением ребёнка

Учитель ОБЖ ударил ученика в иркутской школе. Видео © VK / #svezhatinka

У иркутских педагогов особые методы работы с детьми, причём довольно грубые. В Сети завирусились кадры с учителем ОБЖ, который совсем не стесняется в выражениях и даже распускает руки. В итоге школьного работника отстранили, а прокуратура Иркутской области проводит проверку по данному факту.

"Прокуратурой Ленинского района Иркутска проводится проверка по факту размещения в социальной сети Instagram информации о применении насилия к учащимся одной из школ города Иркутска со стороны педагогического работника, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Администрации Иркутска, видео было снято в прошлом году, однако власти заинтересовались инцидентом только сейчас. На кадрах у мужчины явно лопнуло терпение и он позволил себе распустить руки. Учитель нецензурно ругает своих учеников, даёт им подзатыльники, а одного берёт за грудки, трясёт и называет "мелким пакостником".

Проверку по данному факту проводят в том числе полиция и Департамент образования администрации города. На время расследования педагога с 20-летним стажем отстранили от работы.