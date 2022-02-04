"Доверяем": В "Спартаке" заявили, что не собираются расставаться с Максименко

"Спартак" полностью доверяет вратарю Александру Максименко и не собирается отдавать его в другие команды для набора практики. Об этом Sport24 заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Что касается Максименко, он останется в "Спартаке", это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду", — заявил Каттани.