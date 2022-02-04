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"Доверяем": В "Спартаке" заявили, что не собираются расставаться с Максименко

Голкипер начинал сезон в качестве основного вратаря, однако позднее уступил место в воротах Александру Селихову.

4 февраля, 09:51

Фото © ФК "Спартак-Москва"

"Спартак" полностью доверяет вратарю Александру Максименко и не собирается отдавать его в другие команды для набора практики. Об этом Sport24 заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Что касается Максименко, он останется в "Спартаке", это точно. Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду", — заявил Каттани.

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Добавим, по ходу сезона Александр Максименко был первым вратарём красно-белых, однако впоследствии уступил место в воротах Александру Селихову.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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