Песков опроверг информацию о том, что самолёт Путина "покачало" при посадке в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о сложностях с посадкой самолёта Владимира Путина в Пекине. Об этом ранее сообщил телеграм-канал "Пул № 3", публикуя кадры китайского телевидения. В частности, в сообщении утверждалось, что борт российского лидера "покачало" перед тем, как он коснулся полосы.

"Всё хорошо", — ответил Песков, комментируя информацию о якобы возникших сложностях, передаёт РИА "Новости".

Ранее в пятницу в Пекине началась встреча президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр. Лайф уже сообщал, что российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.