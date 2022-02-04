Песков опроверг информацию о том, что самолёт Путина "покачало" при посадке в Пекине
Соответствующий пост появился в одном из телеграм-каналов, сопровождающийся кадрами китайского телевидения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о сложностях с посадкой самолёта Владимира Путина в Пекине. Об этом ранее сообщил телеграм-канал "Пул № 3", публикуя кадры китайского телевидения. В частности, в сообщении утверждалось, что борт российского лидера "покачало" перед тем, как он коснулся полосы.
"Всё хорошо", — ответил Песков, комментируя информацию о якобы возникших сложностях, передаёт РИА "Новости".
Ранее в пятницу в Пекине началась встреча президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр. Лайф уже сообщал, что российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.
В начале встречи Владимир Путин назвал российско-китайские отношения примером международного сотрудничества, с чем согласился Си Цзиньпин. По словам лидера КНР, товарооборот между странами достиг рекордного значения: на данный момент он уже превышает 140 миллиардов долларов. А российский президент в ответ выразил уверенность в том, что в ближайшее время эта сумма будет только расти и достигнет 200 миллиардов.
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