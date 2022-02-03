Восточный поворот: Что пишут китайские СМИ о Путине и его статье про сотрудничество с Поднебесной Китайские медиа подробно разбирают визит главы России, анонсируя встречи делегаций и предстоящие контракты. Они отмечают, что встреча глав государств пойдёт на пользу обоим народам. 3 февраля, 19:12 Президент России Владимир Путин. Фото © Gettyimages

Президент Российской Федерации Владимир Путин выпустил статью "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Кроме того, он дал интервью Медиакорпорации Китая. Как и в статье, российский лидер рассмотрел вопросы российско-китайских отношений.

Партнёр сильнейшего

Уже сейчас китайские товары везде — начиная от детских игрушек и заканчивая строительной техникой. Экономисты уверены, что Поднебесная в ближайшее время станет ведущей мировой экономикой. И важно, что Россия является одним из ключевых партнёров Китая. В своей статье Путин отметил, что товарооборот между странами только растёт.

— По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели — довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год, — написал российский лидер.

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Депутат ГД и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отмечает, что Россия является надёжным партнёром Китая при обеспечении энергоресурсами. По его словам, "мы готовы поставлять газ, строить новые ветки. По модернизированному Транссибу и БАМу Россия может поставлять уголь из Кузбасса". Всё это пойдёт не только на обеспечение нормальной жизнедеятельности китайцев, но и на промышленность. Чем больше будет потреблять Китай, тем больше будут расти доходы России.

Санкции открыли рынки

Россия и Китай находятся под большим внешнем давлением. Однако это нисколько не тормозит экономические процессы между двумя странами. В рамках работы Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются уже 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов, и это не предел. Политолог Александр Роджерс напоминает, что те, кто не находят партнёров на Западе, идут на Восток. У России и Китая огромное поле для сотрудничества.

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Введя санкции, Запад не рассчитывал, что навредит себе. Российский рынок оказался закрыт для них, но открыт для других стран. Уже сейчас китайские СМИ обсуждают новые договоры между Россией и Китаем.

— Помимо геополитических вопросов Россия и Китай, скорее всего, обсудят конкретные сделки, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, в том числе более тесные газовые и финансовые связи между двумя странами, — пишут журналисты "Хуаньцю шибао".

СМИ анонсируют предстоящие контракты в энергетике и банковской сфере. — Помощник президента Ушаков сообщил журналистам, что лидеры Китая и России пообедают в пятницу и могут подписать более 15 соглашений, касающихся природного газа и финансов", — пишут журналисты китайского портала "Гуаньча".

Равноправие в отношениях

20 лет назад между Россией и Китаем был заключён Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин подчеркнул важность этого документа. По его словам, в 2021 году он и председатель КНР Си Цзиньпин приняли решение о его продлении. В основе его лежит равноправие.

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписан 16 июля 2001 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Фото © Wikipedia

— Равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого, — указал Путин принципы сотрудничества. Такой подход позволяет странам выстраивать долгосрочные отношения. Это не нравится западным странам. Они предпочитают иной подход: давление и подчинение.

Стоит отметить, что такую модель Россия использует не только с Китаем. Так, совсем недавно Владимир Путин встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Эта встреча ознаменовалась доверительным диалогом. 3 февраля российский лидер провёл переговоры с аргентинским коллегой. В итоге президенты решили вместе лететь на Олимпиаду. Кроме того, Альберто Фернандес предложил России углубляться в Латинскую Америку через его страну.

— КНР — наш стратегический партнёр на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки, — заявил Путин в интервью.

— Путин был первым иностранным главой государства, который подтвердил своё присутствие на Олимпиаде. Китайские эксперты считают его самым важным гостем на мероприятии, особенно учитывая, что российско-китайская дружба не имеет пределов. И оба лидера обсудят, как выстроить сильное партнёрство между государствами и ответить на серию "негармоничных" вызовов, таких как ситуация на Украине, — пишет Global Times.

И в этой цитате есть два важнейших момента. Во-первых, не надо смущаться словом "партнёрство". Это в России партнёрами Путин называет западных врагов, а для Китая "стратегический партнёр" — это, по сути, высшая форма отношений (власти КНР союзов не признают). Во-вторых, китайцы прямым текстом говорят о готовности вместе с Россией противостоять украинским вызовам, а значит, они осознали взаимосвязь проблемы Украины с проблемой Тайваня. Если США продавят Россию на Украине, то бросят все свои силы на провокации в Тайваньском проливе.

Перед выходом статьи китайские СМИ успели обсудить роль лидеров России и Китая с представителями местного МИД. Репортёры агентства Синьхуа связались с заместителем директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунем, который оценил российско-китайские отношения.

— Руководящая роль глав государств является основной движущей силой для обеспечения непрерывного функционирования китайско-российского стратегического сотрудничества и всевекторного практического взаимодействия на высоком уровне, — сказал чиновник. Также он заявил, что страны будут укреплять сотрудничество. Он отметил, что отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина не имеют аналогов среди лидеров других крупных государств.

Газета China Daily на своём портале выпустила ролик, посвящённый отношениям Си Цзиньпина и Владимира Путина. Журналисты вспомнили, как складывались отношения между двумя лидерами. Они отметили, что, как только Си возглавил Китай, он отправился в Россию.

— Пунктом назначения, который он выбрал, была Россия. Явный признак того значения, которое он придавал отношениям с огромным соседом Китая, — говорится в аннотации к видео.

Против западной модели

Бойкот Олимпиады в Пекине западными политиками выглядит детской шалостью. Путин же предлагает не вмешивать политику в спорт ради собственной выгоды. В статье он подчёркивает, что спорт объединяет людей, однако ряд западных стран этот принцип игнорируют. При этом он говорит о честности борьбы. Возможно, этот принцип он переносит на геополитическую карту. Интересно, что китайские эксперты не обошли стороной слова Владимира Путина.

Вид на флаги стран – участниц Олимпиады-2022 на территории Олимпийской деревни. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

— На фоне пандемии и так называемого "дипломатического бойкота", возглавляемого США, визит Путина демонстрирует полную поддержку Россией проведения Игр в Пекине и олимпийского духа, — считает младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.

На этих Олимпийских играх российские спортсмены выступят под аббревиатурой ROC. Однако это нисколько не меняет отношение властей и народа к атлетам. Президент и правительство поддерживают их. В последние годы в нашей стране создаётся множество спортивных объектов, что говорит о России как о спортивной державе. Кстати, и Китай, получив право на проведение Игр, начал улучшать и строить новые спортивные объекты.

Владимир Путин не остаётся в стороне от спорта. Он является любителем хоккея. В интервью Медиакорпорации Китая он рассказал об отношении к этому виду спорта.

— Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов, — сказал президент. А пока мир в ожидании открытия Игр, эксперты ждут встречи лидеров России и Китая. И уже предполагают, о чём будет разговор.

— Лидеры двух стран могут обсудить глобальные проблемы, представляющие общий интерес, такие как расширение НАТО на Восток, иранская ядерная проблема, глобальное изменение климата и стабильность на Корейском полуострове, — предполагает Ян Цзинь.

Некоторые эксперты уверены, что российско-китайское сближение произошло только из-за американцев. Что Вашингтон, начав одновременно сдерживать Москву и Пекин, толкнул их в объятия друг друга. Однако это не совсем так. — В сближении Китая и России есть не только роль США, но и осознанность, выбор ценностной ориентации и пути двух стран, сделанный исходя из своих национальных интересов после изменения международного геополитического климата. В настоящее время Китай и Россия поддерживают де-факто квазисоюзнические отношения, и в обозримом будущем игра между Китаем и Россией с одной стороны и Западом во главе с США с другой по-прежнему будет доминировать в тренде международной политики, — пишет китайское издание Duowei News.

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