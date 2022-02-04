Россия и Китай выпустили совместное заявление по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина

По итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было принято 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах. В том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что демократия является общечеловеческой ценностью, но формы и методы её реализации каждый народ должен выбирать самостоятельно с учётом специфики своего государства. Демократические принципы России и Китая основываются на тысячелетнем опыте развития, народной поддержке и учёте нужд и интересов граждан. Попытки других государств навязать странам свои "демократические стандарты" на самом деле являются отступлением от духа и истинных ценностей демократии и представляют угрозу.

Стороны выступили против расширения НАТО, они призвали альянс отказаться от подходов времён холодной войны и проявить уважение к интересам и безопасности других стран. В документе также содержится призыв отказаться от политизации проблемы коронавируса и снизить роль ядерного оружия в обеспечении своей безопасности. Российская сторона добавила, что придерживается принципа "одного Китая" и потому выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.