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"Твоё имя — лузер": Губерниев столкнулся с провокацией со стороны представителя Украины на Олимпиаде-2022

Впрочем, российский журналист не стал на неё поддаваться и после короткого ответа ушёл от разговора с "собеседником".

4 февраля, 10:06

Дмитрий Губерниев столкнулся с провокацией со стороны представителя Украины. Видео © Telegram / Реальный Губер

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале рассказал о провокации со стороны человека, который сидел в форме сборной Украины, в пресс-центре Олимпиады в Пекине.

По словам комментатора, он случайно задел перегородку, за которой сидел представитель Незалежной, после чего сразу же извинился. Однако в ответ на это Губерниев услышал ряд далеко не самых приятных слов. Молчать в такой ситуации комментатор не стал.

"Твоя фамилия — ***, а имя — лузер. А меня зовут Дмитрий", — сказал Губерниев.

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Ранее Губерниев столкнулся с ещё одной неприятной ситуацией в Пекине. Так, организаторы Олимпийских игр потеряли его тест на коронавирус и долго не могли сообщить о его результатах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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