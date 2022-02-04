"Твоё имя — лузер": Губерниев столкнулся с провокацией со стороны представителя Украины на Олимпиаде-2022

Дмитрий Губерниев столкнулся с провокацией со стороны представителя Украины. Видео © Telegram / Реальный Губер

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале рассказал о провокации со стороны человека, который сидел в форме сборной Украины, в пресс-центре Олимпиады в Пекине.

По словам комментатора, он случайно задел перегородку, за которой сидел представитель Незалежной, после чего сразу же извинился. Однако в ответ на это Губерниев услышал ряд далеко не самых приятных слов. Молчать в такой ситуации комментатор не стал.

"Твоя фамилия — ***, а имя — лузер. А меня зовут Дмитрий", — сказал Губерниев.