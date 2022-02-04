Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждают гарантии безопасности за рабочим обедом

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают гарантии безопасности за рабочим обедом в Пекине. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас главы государств Путин и Си [Цзиньпин], они обедают вместе, рабочий обед. Они обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации", — отметил представитель Кремля.