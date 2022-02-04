Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждают гарантии безопасности за рабочим обедом
Лайф уже сообщал, что после общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают гарантии безопасности за рабочим обедом в Пекине. Об этом проинформировал журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас главы государств Путин и Си [Цзиньпин], они обедают вместе, рабочий обед. Они обсуждают уже международные дела, в том числе и ситуацию с гарантиями безопасности для Российской Федерации", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что в пятницу в Пекине началась встреча президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр. Лайф уже сообщал, что российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.
Ранее Песков анонсировал, что Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Пекин проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО.
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