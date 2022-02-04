Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Китайская Народная Республика поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином, опубликованном на сайте Кремля.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", — говорится в документе.

Согласно заявлению, Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают военный блок отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также уверены, что Североатлантическому альянсу следует уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию.