Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе
Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Китайская Народная Республика поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином, опубликованном на сайте Кремля.
"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", — говорится в документе.
Согласно заявлению, Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают военный блок отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также уверены, что Североатлантическому альянсу следует уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В Пекине также состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. Планируется, что после них они примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
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