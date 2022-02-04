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Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе

Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны.

4 февраля, 10:09
<p>Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/57722/photos/54079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Китайская Народная Республика поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином, опубликованном на сайте Кремля.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", — говорится в документе.

Согласно заявлению, Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают военный блок отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны. Стороны также уверены, что Североатлантическому альянсу следует уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств и справедливо относиться к их мирному развитию.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. В поездке его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. В Пекине также состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. Планируется, что после них они примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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