Годом ранее президент выступил с обращением к парламенту в апреле, посвятив его прежде всего развитию социальной сферы.

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время определиться с датой оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, на вопрос, известна ли уже дата этого мероприятия, он ответил отрицательно.

"Пока нет. Думаю, что в ближайшее время президент определится с этой датой", — сказал представитель Кремля.

Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.