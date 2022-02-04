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Регион
Опубликовано 4 февраля 2022, 10:19

Путин пока не определился с датой оглашения Послания Федеральному собранию

Годом ранее президент выступил с обращением к парламенту в апреле, посвятив его прежде всего развитию социальной сферы.

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время определиться с датой оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, на вопрос, известна ли уже дата этого мероприятия, он ответил отрицательно.

"Пока нет. Думаю, что в ближайшее время президент определится с этой датой", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.

В середине января Песков сообщал, что дата оглашения Послания Федеральному собранию пока не определена, но работа по подготовке ведётся.

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Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию в 2021 году. Фото © Kremlin.ru

Марина Калегина
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