Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию
В прошлом году обращение президента к парламенту состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы.
Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию в 2021 году. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин может в ближайшее время определиться с датой оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так, на вопрос, известна ли уже дата этого мероприятия, он ответил отрицательно.
"Пока нет. Думаю, что в ближайшее время президент определится с этой датой", — сказал представитель Кремля.
Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.
В середине января Песков сообщал, что дата оглашения послания Федеральному собранию пока не определена, но работа по подготовке ведётся.
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