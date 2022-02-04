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Иммунолог Чернышова назвала причины и симптомы аллергии на оттепель

По её словам, некоторые признаки заболевания похожи на проявление вирусной инфекции. Однако при сезонной аллергии не бывает температуры и чувства слабости.

4 февраля, 10:16

Фото © Pexels

Насморк, слезотечение, покраснение глаз, чихание, заложенность носа и резь в нём могут быть симптомами аллергии на оттепель. Во время плюсовой температуры зимой болезнь может проявляться даже в виде сухого кашля, першения и сухости в горле. Об этом рассказала врач – аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

"Характерно, что нет температуры и общей слабости, которые являются верными спутниками вирусной инфекции. Кроме того, при таких аллергических реакциях мы отмечаем сезонность. Из года в год, как только появляется оттепель, человека преследуют неприятные симптомы", рассказала врач "Тульской службе новостей".

По её словам, такое состояние может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, из-за аллергии на плесневые грибки, которые есть в окружающей среде. Как правило, в таких случаях симптомы появляются, когда снег сходит и становится видна земля. Во-вторых, реакция может возникнуть на цветение. Кроме того, существует мнение, что аллергию могут вызвать реагенты и металлы, которые скапливаются в снегу и во время оттепели поднимаются в воздух, рассказала Чернышова.

"Реакции на появление в воздухе химических соединений при таянии снега очень часто возникают у людей, имеющих различные контактные дерматиты. Например, на металлические изделия на одежде, на украшения. Такой аллергии подвержены дети, поскольку за счёт роста они ближе всего к земле, а также гораздо чаще контактируют с грязным снегом во время уличных игр", пояснила аллерголог.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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