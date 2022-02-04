Лыжник Устюгов пропустит первую гонку Олимпиады в Пекине

"Основная цель Сергея — спринтерская гонка в следующий вторник. Нам нужно, чтобы он показал в Пекине свои лучшие результаты. После вчерашней интенсивной тренировки решили не выступать в скиатлоне, так как есть небольшие проблемы со спиной, а до спринта останется всего один день отдыха", — заявил Крамер.