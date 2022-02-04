Лыжник Устюгов пропустит первую гонку Олимпиады в Пекине
Спортсмен будет готовиться к спринту, который состоится 8 февраля.
Сергей Устюгов. Фото © ТАСС / EPA
Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон на Олимпиаде в Пекине из-за проблем со спиной. Об этом РИА "Новости" сообщил тренер сборной России Маркус Крамер.
"Основная цель Сергея — спринтерская гонка в следующий вторник. Нам нужно, чтобы он показал в Пекине свои лучшие результаты. После вчерашней интенсивной тренировки решили не выступать в скиатлоне, так как есть небольшие проблемы со спиной, а до спринта останется всего один день отдыха", — заявил Крамер.
Добавим, что в скиатлоне нашу команду представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артём Мальцев.
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