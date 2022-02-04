Захарова посоветовала Джонсону прекратить пугать всех "российской угрозой на Украине"
Она также предупредила, что Москва будет пропорционально отвечать контраргументами на абсурдные и фейковые заявления Лондона.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / PA
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова призвала главу британского правительства Бориса Джонсона прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину.
"Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения". Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы", — обратилась к британскому премьеру Захарова.
По словам представителя министерства, Россия будет пропорционально отвечать контраргументами на абсурдные и фейковые заявления МИД Британии. Захарова сообщила также, что глава британского МИД — госпожа Лиз Трасс — на днях не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ. Она предупредила, что Москва примет ответные меры, если Великобритания решится на такой шаг.
"Вы уж не обессудьте там, у нас будут все основания для адресной ответной реакции. Просто информируем", — подытожила Захарова.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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