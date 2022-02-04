Захарова посоветовала Джонсону прекратить пугать всех "российской угрозой на Украине"

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова призвала главу британского правительства Бориса Джонсона прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину.

"Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения". Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы", — обратилась к британскому премьеру Захарова.

По словам представителя министерства, Россия будет пропорционально отвечать контраргументами на абсурдные и фейковые заявления МИД Британии. Захарова сообщила также, что глава британского МИД — госпожа Лиз Трасс — на днях не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ. Она предупредила, что Москва примет ответные меры, если Великобритания решится на такой шаг.

"Вы уж не обессудьте там, у нас будут все основания для адресной ответной реакции. Просто информируем", — подытожила Захарова.