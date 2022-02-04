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Путин встретится с Шольцем в Москве 15 февраля

По итогам двусторонних переговоров будет проведена пресс-конференция, сообщили в Кремле.

4 февраля, 10:29

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ /dpa / picture-alliance

15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прилетит в Москву для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"15-го будет визит господина Шольца в Москву. Это субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция", — сказал представитель Кремля.

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А сегодня в Пекине проходит встреча президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. После общения лидеры двух стран отправятся на церемонию открытия Олимпийских игр. Как сообщал Лайф, российский президент — первый мировой лидер, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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