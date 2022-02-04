Лавров озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили "без преувеличения весь спектр" тем, касающихся двусторонних отношений и международного сотрудничества.

"По двусторонним делам подтверждена линия, которая была уже определена лидерами несколько лет назад — на неуклонное развитие стратегического партнёрства во всех областях — экономика, энергетика, гуманитарные, культурные связи, военное, военно-техническое сотрудничество", — отметил Лавров.

Обсуждая международную проблематику, лидеры уделили основное внимание напряжённости, которую "Запад сознательно нагнетает и вокруг России, и вокруг Китая".

"Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с США и НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте. Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе. Подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний Российского государства и российского народа", — добавил глава МИД РФ.