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Лавров озвучил темы, которые обсудили Путин и Си Цзиньпин

В общей сложности сегодняшние переговоры в Пекине длились 2,5 часа.

4 февраля, 10:28

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили "без преувеличения весь спектр" тем, касающихся двусторонних отношений и международного сотрудничества.

"По двусторонним делам подтверждена линия, которая была уже определена лидерами несколько лет назад — на неуклонное развитие стратегического партнёрства во всех областях — экономика, энергетика, гуманитарные, культурные связи, военное, военно-техническое сотрудничество", — отметил Лавров.

Обсуждая международную проблематику, лидеры уделили основное внимание напряжённости, которую "Запад сознательно нагнетает и вокруг России, и вокруг Китая".

"Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с США и НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на европейском континенте. Председатель КНР подтвердил поддержку линии России в этом вопросе. Подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний Российского государства и российского народа", — добавил глава МИД РФ.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин условились тесно координировать действия на международной арене, в том числе противодействовать попыткам "размыть ООН и основы международного права и создавать некие клубы по интересам".

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Напомним, Владимир Путин прибыл с визитом в Китай утром 4 февраля. Он сразу же отправился на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, при встрече лидеры не стали жать друг другу руки — всё из-за продолжающейся пандемии. По итогам переговоров было принято 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах. В том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях. После общения Путин и Си Цзиньпин отправились на обед, где продолжили обсуждать международные дела, в общей сложности переговоры длились 2,5 часа. После этого лидеры отправятся на открытие Олимпийских игр, которое состоится уже через полтора часа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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