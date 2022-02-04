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Захарова призвала страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием

Дипломат заявила, что необходимо остановить поддержку официального Киева как одной из конфликтующих сторон.

4 февраля, 10:40

Учения войск территориальной обороны Украины в Киеве. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО должны перестать нагнетать истерику вокруг конфликта внутри Украины и прекратить поставлять Киеву оружие.

"Мы призываем в очередной раз страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины", — сказала она на брифинге.

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Глава МИД ДНР заявила о применении Киевом западного оружия в Донбассе

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибывают нацбаты, в том числе боевики "Правого сектора"*. На фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

*Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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