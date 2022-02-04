Песков: Встреча Путина и Зеленского в Турции пока не обсуждается
Он подчеркнул, что такую возможность никто не отвергает, да и российский лидер не раз говорил о готовности к переговорам "с кем угодно".
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Вероятность переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в Турции пока в практическом ключе не обговаривалась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соответственно, сроков возможной поездки российского лидера в республику пока нет.
"Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счёт пока тоже нет", — уточнил представитель Кремля.
Однако Песков подчеркнул, что такую возможность никто не отвергает, да и Путин, по словам представителя Кремля, говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно. Но для этого необходимо понимание, каков будет итог переговоров и что на них будет обсуждаться, а пока такого понимания нет, заключил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков не исключил возможности встречи Путина и Зеленского в Пекине. Российский лидер уже прибыл с визитом в Китай и провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры продлились более трёх часов.
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