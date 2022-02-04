Песков: Встреча Путина и Зеленского в Турции пока не обсуждается

Вероятность переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в Турции пока в практическом ключе не обговаривалась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соответственно, сроков возможной поездки российского лидера в республику пока нет.

"Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счёт пока тоже нет", — уточнил представитель Кремля.

Однако Песков подчеркнул, что такую возможность никто не отвергает, да и Путин, по словам представителя Кремля, говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно. Но для этого необходимо понимание, каков будет итог переговоров и что на них будет обсуждаться, а пока такого понимания нет, заключил пресс-секретарь президента.