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Регион
Опубликовано 4 февраля 2022, 10:49

"Это переживания": Журова прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Васнецовой, пожаловавшейся на еду на ОИ

Спортсменка до этого сообщила, что из-за питания в отеле для заразившихся ковидом она сильно похудела.

Биатлонистке Валерии Васнецовой стоило обратиться к руководителям делегации, прежде чем открыто жаловаться на питание во время пребывания в отеле для заразившихся ковидом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это стресс, переживания. Человек сейчас, когда находится в такой ситуации, худеет только потому, что очень сильно переживает из-за того, что произошло. Я уверена. Спортсмены тоже не всегда правильно всё делают, я считаю. В первую очередь нужно обращаться к руководителям", — заявила Журова.

Она также заметила, что организаторы Олимпиады регулярно исполняют обязательства перед МОК, в том числе и по питанию, а на каждых Играх присутствует шеф-де-миссион. Всё согласуется задолго до Игр, а ниже определённого стандарта опуститься невозможно.

"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине
"Я плачу каждый день": Заболевшая ковидом биатлонистка Васнецова пожаловалась на еду на Олимпиаде в Пекине

Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине, пожаловалась на отвратительное питание для заболевших.

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Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Архипова
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