"Это переживания": Журова прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Васнецовой, пожаловавшейся на еду на ОИ

Спортсменка до этого сообщила, что из-за питания в отеле для заразившихся ковидом она сильно похудела.

Биатлонистке Валерии Васнецовой стоило обратиться к руководителям делегации, прежде чем открыто жаловаться на питание во время пребывания в отеле для заразившихся ковидом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это стресс, переживания. Человек сейчас, когда находится в такой ситуации, худеет только потому, что очень сильно переживает из-за того, что произошло. Я уверена. Спортсмены тоже не всегда правильно всё делают, я считаю. В первую очередь нужно обращаться к руководителям", — заявила Журова.