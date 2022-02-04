"Это переживания": Журова прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Васнецовой, пожаловавшейся на еду на ОИ
Спортсменка до этого сообщила, что из-за питания в отеле для заразившихся ковидом она сильно похудела.
Биатлонистке Валерии Васнецовой стоило обратиться к руководителям делегации, прежде чем открыто жаловаться на питание во время пребывания в отеле для заразившихся ковидом на Олимпиаде в Пекине. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
"Это стресс, переживания. Человек сейчас, когда находится в такой ситуации, худеет только потому, что очень сильно переживает из-за того, что произошло. Я уверена. Спортсмены тоже не всегда правильно всё делают, я считаю. В первую очередь нужно обращаться к руководителям", — заявила Журова.
Она также заметила, что организаторы Олимпиады регулярно исполняют обязательства перед МОК, в том числе и по питанию, а на каждых Играх присутствует шеф-де-миссион. Всё согласуется задолго до Игр, а ниже определённого стандарта опуститься невозможно.
Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев