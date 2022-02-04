Эрдоган заявил о бездействии Запада для снижения напряжённости между РФ и Украиной
Он отметил, что придаёт большое значение встрече с Путиным по этому вопросу, потому что с Зеленским договорённость по данному поводу уже есть.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для того, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами на борту самолёта, возвращаясь после визита в Киев.
"На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс [напряжённость между РФ и Украиной], то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", — приводит его слова телеканал CNN Turk.
Турецкий лидер отметил, что придаёт большое значение встрече с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, потому что с главой Незалежной Владимиром Зеленским договорённость по данному поводу уже есть.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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