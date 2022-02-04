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Эрдоган заявил о бездействии Запада для снижения напряжённости между РФ и Украиной

Он отметил, что придаёт большое значение встрече с Путиным по этому вопросу, потому что с Зеленским договорённость по данному поводу уже есть.

4 февраля, 10:52
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/135403/-turkiye-yi-hedeflerine-ulastirmak-sorunlara-cozumler-uretmek-icin-var-gucumuzle-calismaya-devam-ediyoruz-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Турции</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для того, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами на борту самолёта, возвращаясь после визита в Киев.

"На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс [напряжённость между РФ и Украиной], то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса", — приводит его слова телеканал CNN Turk.

Турецкий лидер отметил, что придаёт большое значение встрече с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу, потому что с главой Незалежной Владимиром Зеленским договорённость по данному поводу уже есть.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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