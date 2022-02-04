Эрдоган изъявил желание участвовать в урегулировании ситуации между РФ и Украиной

Анкара рассчитывает на участие в урегулировании сложившейся напряжённой ситуации между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В этой связи он возлагает большие надежды на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе и, надеюсь, постараемся внести свой вклад", — цитирует турецкого лидера телеканал CNN TÜRK.

