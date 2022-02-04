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Эрдоган изъявил желание участвовать в урегулировании ситуации между РФ и Украиной

Он надеется утвердить роль Анкары как посредника в этом процессе в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

4 февраля, 10:58
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © ТАСС / Смирнов Владимир

Анкара рассчитывает на участие в урегулировании сложившейся напряжённой ситуации между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В этой связи он возлагает большие надежды на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе и, надеюсь, постараемся внести свой вклад", — цитирует турецкого лидера телеканал CNN TÜRK.

Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения

Эрдоган пригласил Путина в Турцию, чтобы обсудить двусторонние отношения

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Эрдоган предложил перенести встречи по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Стамбул, на что Зеленский ответил, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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