Игрушки, мебель и обувь включат в перечень обязательных к переработке товаров
Для этого в России построят дополнительные производственные мощности, а необходимые технологии уже разработаны и успешно применяются.
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В России предложили перерабатывать игрушки, обувь и мебель, отслужившие свой срок. С такой инициативой выступили Российский экологический оператор и Минприроды РФ, пишет телеканал "360". Уточняется, что эти группы товаров зачастую производятся из материалов, которые долго разлагаются в природе и выделяют при этом вредные вещества.
"Сроки разложения здесь самые разные: от 100–200 лет — у металла, до одного миллиона лет — у стекла, которое практически не разлагается", — отметили разработчики предложения.
Как сообщается, в России уже есть технологии по переработке подобных изделий. Однако существующих заводов не хватит. Поэтому необходимо создать дополнительные предприятия по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год. По подсчётам инициаторов, игрушки, мебель и обувь составят примерно 8 млн тонн ежегодно в общей массе всей перерабатываемой продукции.
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Ранее Лайф писал, что в Курганской области началось строительство экотехнопарка по переработке отходов. Новое предприятие встраивается в новую систему обращения с отходами производства, тем самым предотвращая их накопление и вредное воздействие на природу и человека.
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