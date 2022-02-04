Игрушки, мебель и обувь включат в перечень обязательных к переработке товаров

В России предложили перерабатывать игрушки, обувь и мебель, отслужившие свой срок. С такой инициативой выступили Российский экологический оператор и Минприроды РФ, пишет телеканал "360". Уточняется, что эти группы товаров зачастую производятся из материалов, которые долго разлагаются в природе и выделяют при этом вредные вещества.

"Сроки разложения здесь самые разные: от 100–200 лет — у металла, до одного миллиона лет — у стекла, которое практически не разлагается", — отметили разработчики предложения.

Как сообщается, в России уже есть технологии по переработке подобных изделий. Однако существующих заводов не хватит. Поэтому необходимо создать дополнительные предприятия по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год. По подсчётам инициаторов, игрушки, мебель и обувь составят примерно 8 млн тонн ежегодно в общей массе всей перерабатываемой продукции.