Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Парад спортсменов открывала по традиции команда Греции, а закрывать его будут представители Китая.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Сборная России вышла на стадион во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
Наша команда появилась под номером 46 сразу после Румынии. Открывала парад сборная Греции, а завершать его будут хозяева, представители Китая. Добавим, что наших спортсменов прямо на арене приветствовал президент России Владимир Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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