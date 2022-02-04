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Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Парад спортсменов открывала по традиции команда Греции, а закрывать его будут представители Китая.

4 февраля, 12:48

Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Сборная России вышла на стадион во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Наша команда появилась под номером 46 сразу после Румынии. Открывала парад сборная Греции, а завершать его будут хозяева, представители Китая. Добавим, что наших спортсменов прямо на арене приветствовал президент России Владимир Путин.

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Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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