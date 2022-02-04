Вперёд, ребята: Сборная России вышла на стадион на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Сборная России вышла на стадион во время парада спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Наша команда появилась под номером 46 сразу после Румынии. Открывала парад сборная Греции, а завершать его будут хозяева, представители Китая. Добавим, что наших спортсменов прямо на арене приветствовал президент России Владимир Путин.