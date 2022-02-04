Венгрия наложила вето на вступление Украины в Киберцентр НАТО
Североатлантический альянс имеет право возобновить рассмотрение заявки Киева, однако для этого Будапешт должен поменять свою позицию.
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Венгрия заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны. Об этом со ссылкой на официальное лицо сообщает украинское издание "Европейская правда".
По его данным, рассмотрение заявки Киева на вступление в киберцентр началось ещё в октябре прошлого года. Согласно правилам организации, НАТО может возобновить процесс одобрения, если Будапешт пересмотрит свою позицию. Однако решениями о принятии новых стран совет подразделения альянса по кибербезопасности занимается два раза в год. Поэтому, даже если Венгрия поменяет свою точку зрения, Украина сможет присоединиться к этой структуре не раньше второй половины 2022 года.
Ранее министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что Украина, которая изо всех сил рвётся в состав Североатлантического альянса, пока не готова к членству в нём. Также он счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО.
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