Венгрия наложила вето на вступление Украины в Киберцентр НАТО

По его данным, рассмотрение заявки Киева на вступление в киберцентр началось ещё в октябре прошлого года. Согласно правилам организации, НАТО может возобновить процесс одобрения, если Будапешт пересмотрит свою позицию. Однако решениями о принятии новых стран совет подразделения альянса по кибербезопасности занимается два раза в год. Поэтому, даже если Венгрия поменяет свою точку зрения, Украина сможет присоединиться к этой структуре не раньше второй половины 2022 года.