НОМ начал подготовку экспертов для анализа выборов 2022 года

Избирательные кампании 2022 года будут проходить под пристальным вниманием электоральных экспертов, заявил председатель Ассоциации "Независимого общественного мониторинга", член СПЧ Александр Брод на еженедельной онлайн-встрече экспертов, где авторитетные эксперты обсудили значимость объективной оценки выборов в условиях "постправды" и зарубежного вмешательства.

"Интенсивную работу по экспертному мониторингу избирательных кампаний мы намерены продолжать. Ассоциации НОМ за последние два года удалось выстроить в регионах инфраструктуру независимого экспертного сопровождения, которая включает и мониторинговые группы, и сообщества электоральных экспертов: авторитетных политологов, социологов, правоведов, лидеров общественного мнения. Они тесно взаимодействуют с политическими партиями, избиркомами, СМИ и дают объективную оценку электоральным процессам", — заявил Брод, подчеркнув, что в межвыборный период эксперты НОМ уделяют большое внимание анализу законодательных изменений.

Исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова в свою очередь напомнила, что в этом году проект НОМ отметит своё пятилетие, отметив, что за этот период сеть независимых наблюдателей модернизировалась и подготовила сотни тысяч наблюдателей, усовершенствовав технологические ресурсы.

"Профессиональная экспертная оценка должна заключаться в политическом просвещении россиян, разъяснении норм избирательного законодательства и компетентной оценке спорных вопросов правоприменения", — убеждён заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член Правления РАПН Владимир Шаповалов, который также подчеркнул, что электоральная экспертиза — это эффективный способ выработки "иммунитета" в обществе от попыток давления на избирательную систему.