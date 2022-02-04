Турчак назвал главную задачу "Единой России" при реализации народной программы

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал главной задачей партии при реализации народной программы установление плотной обратной связи с населением. Причём это касается любого положения: социальной газификации, ремонта почтовых отделений или строительства домов культуры на селе, отметил он на заседании программной комиссии.

"Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе реализации этих мероприятий. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня", — сказал Турчак.

В настоящее время ряд положений народной программы полностью выполнен. Это касается отмены обязательного техосмотра для физлиц, продления моратория на проверки для малого бизнеса и т.д. При этом по всем остальным вопросам работа продолжается, подчеркнул Турчак.

Напомним, народная программа "Единой России" была утверждена на XX съезде партии в конце августа прошлого года. В её подготовку были вовлечены более двух миллионов человек со всей страны, чьи идеи и предложения вошли в итоговую версию документа.