Турчак назвал главную задачу "Единой России" при реализации народной программы
Он отметил, что для её выполнения важную роль играют сеть региональных и местных отделений, а также депутаты разного уровня.
Андрей Турчак. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал главной задачей партии при реализации народной программы установление плотной обратной связи с населением. Причём это касается любого положения: социальной газификации, ремонта почтовых отделений или строительства домов культуры на селе, отметил он на заседании программной комиссии.
"Партия будет вовлекать и советоваться с гражданами на каждом этапе реализации этих мероприятий. Делать это мы будем через свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня", — сказал Турчак.
В настоящее время ряд положений народной программы полностью выполнен. Это касается отмены обязательного техосмотра для физлиц, продления моратория на проверки для малого бизнеса и т.д. При этом по всем остальным вопросам работа продолжается, подчеркнул Турчак.
Напомним, народная программа "Единой России" была утверждена на XX съезде партии в конце августа прошлого года. В её подготовку были вовлечены более двух миллионов человек со всей страны, чьи идеи и предложения вошли в итоговую версию документа.
Программа состоит из 14 направлений, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. Это "Хорошая работа — достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передовая наука", "Удобная и комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", а также "Экономика развития", "Развитие села", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодёжная политика" и "Внешняя и оборонная политика".
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