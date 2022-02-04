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Экс-возлюбленная обвинила российского порноактёра Willy Regal в избиении

По словам жертвы абьюзера, ещё в отношениях он регулярно поднимал руку на девушку и часто угрожал. А в этот раз парень набросился на неё прямо на вечеринке.

4 февраля, 12:14
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CWqcwC4qsUH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">willy_regal</a></p>

Фото © Instagram/willy_regal

Российский порноактёр Willy Regal (настоящее имя Валентин Зубанов) избил свою бывшую возлюбленную в Петербурге. Пострадавшая девушка написала на него заявление в полицию, пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказала жертва абьюзера, ещё в отношениях он регулярно поднимал руку на девушку и часто угрожал. А в этот раз парень набросился на неё прямо на вечеринке, и с мероприятия пострадавшая уехала не домой с хорошими впечатлениями, а в больницу с нанесёнными травмами. Полиция уже начала проверку по данному факту.

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В Тюмени мужчина выследил бывшую возлюбленную и избил её так, что пришлось делать операцию

Ранее Лайф рассказывал, что российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде. Позже стало известно, что он обещал родным не снимать жестокие видео.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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