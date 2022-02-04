Экс-возлюбленная обвинила российского порноактёра Willy Regal в избиении
По словам жертвы абьюзера, ещё в отношениях он регулярно поднимал руку на девушку и часто угрожал. А в этот раз парень набросился на неё прямо на вечеринке.
Фото © Instagram/willy_regal
Российский порноактёр Willy Regal (настоящее имя Валентин Зубанов) избил свою бывшую возлюбленную в Петербурге. Пострадавшая девушка написала на него заявление в полицию, пишет телеграм-канал SHOT.
Как рассказала жертва абьюзера, ещё в отношениях он регулярно поднимал руку на девушку и часто угрожал. А в этот раз парень набросился на неё прямо на вечеринке, и с мероприятия пострадавшая уехала не домой с хорошими впечатлениями, а в больницу с нанесёнными травмами. Полиция уже начала проверку по данному факту.
Ранее Лайф рассказывал, что российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде. Позже стало известно, что он обещал родным не снимать жестокие видео.
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