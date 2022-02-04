Экс-возлюбленная обвинила российского порноактёра Willy Regal в избиении

Как рассказала жертва абьюзера, ещё в отношениях он регулярно поднимал руку на девушку и часто угрожал. А в этот раз парень набросился на неё прямо на вечеринке, и с мероприятия пострадавшая уехала не домой с хорошими впечатлениями, а в больницу с нанесёнными травмами. Полиция уже начала проверку по данному факту.