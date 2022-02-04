Захарова сочла безобразными угрозы Британии ввести санкции против российского бизнеса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что угрозы Лондона ввести санкции против собственности российского бизнеса в Британии являются "безобразными".

"Это безобразные заявления, мы слышали... Отфиксировали прозвучавшие заявления, ещё раз подчеркну, безобразные, МИД Британии", — заявила Захарова на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению дипломата, такие высказывания говорят о том, что санкции Лондона грозят любой компании "просто по одному принципу: она зарегистрирована, она принадлежит России". Она подчеркнула, что подобные шаги вызывают очередной виток напряжённости. Введение санкций не послужит нормализации двусторонних отношений, отметила Захарова.

Представитель МИД при этом отметила, что Москва будет "определяться по ситуации". Однако если анонсированные Британией "санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, без наличия юридически обоснованных фактов", это станет серьёзным препятствием для развития торгово-экономических связей. Захарова добавила также, что "ответная реакция последует".