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Да будут Игры: В Пекине началась церемония открытия Олимпиады-2022

Всего во время соревнований, которые продлятся до 20 февраля, разыграют 109 комплектов наград.

4 февраля, 11:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Пекине началась церемония открытия XXIV Олимпийских зимних игр.

Всего в параде спортсменов примут участие представители 95 стран. Наша национальная команда появится на арене под номером 46. Участие в церемонии примут более 3 тысяч артистов, а её постановщиком стал Чжан Имоу. Отметим, что на открытии Олимпиады присутствует президент России Владимир Путин.

Спортивные страсти в Пекине: Где и когда смотреть главные соревнования Олимпиады-2022

Спортивные страсти в Пекине: Где и когда смотреть главные соревнования Олимпиады-2022

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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