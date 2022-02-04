Да будут Игры: В Пекине началась церемония открытия Олимпиады-2022

Всего в параде спортсменов примут участие представители 95 стран. Наша национальная команда появится на арене под номером 46. Участие в церемонии примут более 3 тысяч артистов, а её постановщиком стал Чжан Имоу. Отметим, что на открытии Олимпиады присутствует президент России Владимир Путин.