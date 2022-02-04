Да будут Игры: В Пекине началась церемония открытия Олимпиады-2022
Всего во время соревнований, которые продлятся до 20 февраля, разыграют 109 комплектов наград.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Пекине началась церемония открытия XXIV Олимпийских зимних игр.
Всего в параде спортсменов примут участие представители 95 стран. Наша национальная команда появится на арене под номером 46. Участие в церемонии примут более 3 тысяч артистов, а её постановщиком стал Чжан Имоу. Отметим, что на открытии Олимпиады присутствует президент России Владимир Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
Комментариев: 0