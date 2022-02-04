Сборная России выйдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпиады-2022

Сборная России выйдет на стадион под 46-м номером в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Знаменосцами российской команды станут олимпийский чемпион хоккеист Вадим Шипачёв, а также серебряный призёр Игр 2014 года в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина .

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Напомним, Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.