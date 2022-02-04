Умер сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов
По словам его близких, причиной смерти стал инфаркт, который был вызван коронавирусом.
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Ушёл из жизни автор фильма "Человек с бульвара Капуцинов" сценарист Эдуард Акопов. Ему было 76 лет. О трагедии рассказали его родственники "Газете.ru". Причиной смерти называется инфаркт, который Акопов перенёс на фоне болезни коронавирусной инфекцией.
Эдуард Акопов известен как сценарист многих популярных советских и российских фильмов. Наиболее запомнившиеся зрителям — "Солдат и слон", "Сдаётся квартира с ребёнком", "Бабушкин внук", "Воскресный папа", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Парк советского периода". Акопов стал первым руководителем Гильдии сценаристов СССР.
Ранее Лайф писал, что не стало народного артиста России, режиссёра Виктора Мережко. Он умер на 85-м году жизни.
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