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Умер сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов

По словам его близких, причиной смерти стал инфаркт, который был вызван коронавирусом.

4 февраля, 11:49
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Ушёл из жизни автор фильма "Человек с бульвара Капуцинов" сценарист Эдуард Акопов. Ему было 76 лет. О трагедии рассказали его родственники "Газете.ru". Причиной смерти называется инфаркт, который Акопов перенёс на фоне болезни коронавирусной инфекцией.

Эдуард Акопов известен как сценарист многих популярных советских и российских фильмов. Наиболее запомнившиеся зрителям — "Солдат и слон", "Сдаётся квартира с ребёнком", "Бабушкин внук", "Воскресный папа", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Парк советского периода". Акопов стал первым руководителем Гильдии сценаристов СССР.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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