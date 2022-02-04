Собянин заявил о стабилизации ситуации с ковидом в Москве
Для лечения больных с коронавирусом развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах.
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, нет взрывного роста заболеваемости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения стационара ГКБ № 15 имени Филатова.
"В день диагностируем 25–26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет... На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах", — сказал Собянин.
Ранее Лайф сообщал, что для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусной инфекцией, срок карантина сократили с 14 до семи дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения для таких граждан теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон", решается вопрос об отмене карантина.
Комментариев: 0