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Собянин заявил о стабилизации ситуации с ковидом в Москве

Для лечения больных с коронавирусом развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах.

4 февраля, 11:44

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, нет взрывного роста заболеваемости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения стационара ГКБ № 15 имени Филатова.

"В день диагностируем 25–26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет... На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах", — сказал Собянин.

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Ранее Лайф сообщал, что для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусной инфекцией, срок карантина сократили с 14 до семи дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ограничения для таких граждан теряют смысл из-за особенностей нового штамма "омикрон", решается вопрос об отмене карантина.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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