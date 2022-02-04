Собянин заявил о стабилизации ситуации с ковидом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, нет взрывного роста заболеваемости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения стационара ГКБ № 15 имени Филатова.

"В день диагностируем 25–26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет... На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развёрнуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах", — сказал Собянин.