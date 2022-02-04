Три знака зодиака, от которых слишком сложно добиться взаимности

Многие мечтают встретить идеальную вторую половинку и прожить вместе с ней до самой смерти, однако так везёт далеко не каждому. А некоторые упрямцы ещё дополнительно усложняют свою судьбу, отвергая окружающих из-за сложного характера. Астрологи вычислили три самых закрытых знака зодиака, которых просто невозможно влюбить в себя, пишет Пятый канал.

Скорпион

Рождённых под этой звездой сложно назвать монахами. Они с удовольствием прыгают из одних отношений в другие, покоряя одну цель за другой и оставляя зарубки на своей кровати. Эти опытные манипуляторы и стратеги наслаждаются чужим вниманием и любовью, вот только сами они не спешат демонстрировать ответные чувства другим. Скорпионы особенно падки на искренних и открытых людей, поэтому, чтобы влюбить в себя этих хитрецов, стоит демонстрировать своё безразличие и всячески напускать на себя флёр таинственности. Сложные загадки привлекают Скорпионов лучше всего.

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Стрелец

Стрельцы, наоборот, бросают все силы для поисков второй половинки, но завышенные ожидания и слишком сложные критерии отбора делают эту задачу просто нереальной. Этот знак зодиака постоянно ходит на свидания и меняет партнёров, но открыть своё сердце не спешит. Чтобы покорить Стрельца, придётся набраться терпения и нарастить кожу потолще для всех нападок и едких шуток, которыми рождённые под этой звездой будут проверять вас на прочность.

Телец