Забытые звёздочки: Кто из победителей детского "Голоса" остался никому не нужным, как только погасли софиты Популярность быстро заканчивается, если не прикладывать никаких усилий. И некоторые из детей упустили свой шанс. 3 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети / Елизавета Качурак / Данил Плужников / Сабина Мустаева

Проект "Голос. Дети" начался в 2014 году и сразу с ошеломительного успеха. Рейтинги первых выпусков зашкаливали, и руководство Первого канала решило продолжать в том же духе. Однако от сезона к сезону просмотры падали, а к восьмому и вовсе оказались рекордно низкими. Тем не менее уже в феврале соревнование вновь начнётся и за победу будут бороться дети в возрасте от 7 до 14 лет. Как правило, затем последуют контракты с музыкальными студиями и денежные призы. Но насколько это приближает финалистов к успеху и популярности? Лайф узнал, как сложились судьбы победителей каждого из сезонов, когда камеры выключились.

1-й сезон. Алиса Кожикина

Алиса Кожикина сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / aliska_kozikina, Кадр из видео YouTube / TheBestNews

Самой первой победительницей стала десятилетняя Алиса Кожикина. Девочка сразила жюри наповал, исполнив песню Sunny, и к ней повернулись сразу два наставника — Пелагея и Максим Фадеев. Участница выбрала последнего и не прогадала, ведь именно он привёл её к победе в первом сезоне в 2014 году, а после предложил сотрудничество, рассчитанное на десять лет. И это помимо полумиллиона рублей, контракта с Universal Music и даже участия в "Детском Евровидении". Однако судьба распорядилась иначе, и вскоре Алиса отказалась от работы с Фадеевым, отдав предпочтение учёбе. Сейчас девочка переехала из Курской области в Москву, где учится в Государственном музыкальном училище при академии Гнесиных. Она активно ведёт соцсети, где на неё подписано более 240 тысяч пользователей, и выкладывает там каверы, поскольку ни одна из её песен так и не стала хитом. Кстати, у 18-летней девушки появились первые серьёзные отношения.

2-й сезон. Сабина Мустаева

Сабина Мустаева сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / sabina_mustaeva, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Сабина Мустаева пришла на проект в 14 лет, что было достаточно рискованно с её стороны, ведь маленькие конкурсанты всегда вызывают больше эмоций у зрителей. Однако Сабина припрятала козырь в рукаве — голос, который до сих пор считают самым сильным за все восемь сезонов. Стоит ли говорить, что на слепых прослушиваниях к девочке повернулись сразу три наставника, но выбрала она Максима Фадеева. И после победы ей, конечно, не давали проходу — гастроли, репетиции, записи песен.

Но в последний момент девушка решила отказаться от популярности в России, выбрав для себя другой путь. Сейчас она учится в музыкальном вузе в Польше, но больше времени проводит на родине — в Ташкенте, где её ждёт любимый муж. Парень сделал предложение 21-летней девушке летом прошлого года, и теперь Сабина с головой ушла в романтические отношения, изредка записывая каверы для соцсетей.

3-й сезон. Данил Плужников

Данил Плужников сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / pylllygrim, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

13-летний Данил Плужников с трудом прошёл слепые прослушивания, лишь в последнюю секунду к нему повернулся Дима Билан и оторопел от увиденного. Перед ним стоял маленький ребёнок со сложным заболеванием костей, но с таким звонким голосом. Даня не оставил соперникам и шанса, и за него проголосовала вся страна. Мэр его родного города Сочи пообещал вручить Даниле квартиру и спустя два года выполнил своё обещание.

После победы Даня много гастролировал, после чего переехал вместе с семьёй в Москву, чтобы учиться в Гнесинке. Вместе с друзьями он создал группу pillygrim. И казалось, что всё идёт как нельзя лучше. Парень прошёл строгий отбор, поступил на бюджетное место, продолжал заниматься музыкой и... решил взять академический отпуск из-за предстоящего лечения. Даня мечтает самостоятельно ходить и ради этого перенёс уже несколько операций на ногах. Ему поставили аппарат Илизарова, и теперь музыканту нужно постоянно разрабатывать ногу. Желаем ему успехов и надеемся скоро увидеть на сцене.

4-й сезон. Елизавета Качурак

Елизавета Качурак сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / elizavetakachurak_official, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

13-летняя Елизавета Качурак поразила жюри романсом "Любовь — волшебная страна", услышав который, сразу же повернулись Дима Билан и Нюша. При этом сама девочка не верила, что пройдёт кастинг, ни о каком финале не могло быть и речи. Но из выпуска в выпуск она показывал потрясающие результаты.

После победы в 2017 году в её жизни не произошло глобальных изменений. Как и другие победители, она учится в Гнесинке, но в социальных сетях появляется нечасто. Возможно, причиной этого стала смерть её старшего брата. В "Инстаграме" Елизавета написала: "Мне будет очень его не хватать. Он всегда старался и помогал мне как мог" и после словно замкнулась в себе. Теперь она занимается лишь учёбой, отдавая предпочтение своему любимому жанру — романсу.

5-й сезон. Рутгер Гарехт

Рутгер Гарехт сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / rutger_gareht, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Сразу трое членов жюри повернулись к 11-летнему Рутгеру, когда услышали, как он исполняет композицию "Я милого узнаю по походке". Выбрав Пелагею, мальчик не прогадал: певица привела его к победе в пятом сезоне. Затем последовали концерты, записи песен и даже клипов. Конечно, со временем популярность после "Голоса" исчезла, но Рутгер продолжает петь, выступая даже на самых маленьких концертах.

К сожалению, голос победителя за это время перестал быть таким же звонким, как раньше, и заметно возмужал. Прежние высокие ноты стали непосильной задачей, поэтому мальчик часто записывает каверы на песни Высоцкого, которые даются ему куда легче, чем то, что он пел во время "Голоса".

6-й сезон. Микелла Абрамова

Микелла Абрамова сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / mikellaabramova, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Десятилетняя Микелла Абрамова, дочка певицы Алсу, стала самой скандальной победительницей "Голоса" за всю историю существования проекта. Дело в том, что зрители посчитали, будто итоги голосования были куплены. И тогда руководство канала решило присудить победу всем девятерым финалистам. Тем не менее Микелла продолжила свой творческий путь и благодаря поддержке богатой семьи снялась для передачи "Спокойной ночи, малыши", спела вместе с мамой в эфире государственного телеканала, выступила на "Детской волне" — и этот список можно продолжать.

Алсу всячески поддерживает дочь в начале её карьеры, поэтому девочка не столкнулась с теми же проблемами, что и прошлые участники. Микелла уже дружит со многими знаменитостями и даже познакомилась с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Переживать за эту победительницу точно не стоит — родители всё устроят.

7-й сезон. Олеся Казаченко

— Тот случай, когда больше хочется сходить на концерты детей, чем на половину взрослой эстрады! — писали пользователи Сети после выступления десятилетней Олеси. К девочке, которая исполнила песню Андры Дей Rise Up, повернулись все три наставника, но выбор ребёнка пал на Басту. И благодаря его помощи в 2020 году Олеся одержала победу. Удивительно, но маленькой участнице удалось удержать успех, и сейчас она приняла участие в первом иммерсивном детском спектакле, постоянно участвует в масштабных концертах, успевая учиться в школе в Ногинске и развивать свой вокал.

Но ещё до победы Олеся поступила в творческую студию эстрадно-джазового искусства Сергея Жилина, который также задействован в проекте в качестве дирижера. Из-за этого зрители и тут увидели несправедливость, решив, что победа девочки была незаслуженна. Но если посмотреть на её инстаграм, то подобные вопросы отпадут. Олеся работает больше, чем некоторые взрослые, отдавая все свои силы музыке.

8-й сезон. Владислав Тюкин

Владислав Тюкин сейчас и на слепых прослушиваниях. Фото © Instagram / tiukin_vlad_official, кадр из видео YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Влад ещё до участия в "Голосе" был настоящей звездой. Мальчик пробовал свои силы во всевозможных конкурсах и становился призёром, поэтому участие в новом проекте стало для него привычным делом. Он вышел на сцену как настоящий профессионал и исполнил композицию Морриса Альберта Feelings.

Под руководством Лободы он одержал победу в последнем сезоне и продолжает выступать до сих пор, о чём его мама рассказывает в соцсетях. Женщина приложила немало усилий, чтобы её сын добился таких успехов. Но мальчик не забывает и про остальные свои увлечения: шахматы и математику. Так что, если в переходном возрасте его голос изменится в худшую сторону, Влад точно не пропадёт.

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