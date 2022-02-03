Стало известно, кто станет следующим "холостяком" и почему участницам шоу перед ним не устоять

ТНТ наконец-то объявил нового героя шоу "Холостяк". Интернет забурлил ещё вчера, когда молодого человека показали со спины. Пользователи соцсетей умудрились выяснить его имя — Александр Гранков. Сегодня же продюсеры официально познакомили фанатов проекта с их будущим крашем. Интернет-сыщики оказались правы — новым холостяком действительно станет Александр... Точнее, одним из новых, но об этом позже.

Александр Гранков. Фото © Instagram / sanek

Александру всего 27 лет, и, скорее всего, вы о нём ничего не слышали. Молодой человек занимается бизнесом — владеет частной конюшней Few Horses в Подмосковье. С образованием у парня всё тоже более чем отлично — окончил МГУ и Юниверсити-колледж в Лондоне. В интервью Гранков поделился, что в шоу пришёл не за славой и статусом. Он правда надеется найти свою любовь: "Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово".

Александр Гранков. Фото © Instagram / sanek