Стало известно, кто станет следующим "холостяком" и почему участницам шоу перед ним не устоять
С момента, как шоу "Холостяк" запустили на ТНТ, его героями часто были звёзды: Тимур Батрутдинов, Егор Крид, Тимати... На этот раз герой не такой известный, но поклонниц у него точно будет не меньше.
ТНТ наконец-то объявил нового героя шоу "Холостяк". Интернет забурлил ещё вчера, когда молодого человека показали со спины. Пользователи соцсетей умудрились выяснить его имя — Александр Гранков. Сегодня же продюсеры официально познакомили фанатов проекта с их будущим крашем. Интернет-сыщики оказались правы — новым холостяком действительно станет Александр... Точнее, одним из новых, но об этом позже.
Александру всего 27 лет, и, скорее всего, вы о нём ничего не слышали. Молодой человек занимается бизнесом — владеет частной конюшней Few Horses в Подмосковье. С образованием у парня всё тоже более чем отлично — окончил МГУ и Юниверсити-колледж в Лондоне. В интервью Гранков поделился, что в шоу пришёл не за славой и статусом. Он правда надеется найти свою любовь: "Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово".
Кстати, о втором холостяке. В новом сезоне проект довольно серьёзно изменил формат. Теперь не только девушки будут бороться за расположение мужчины. Двум молодым людям самим придётся попотеть, чтобы влюбить в себя участниц. Ведущим, как и в предыдущих сезонах, остался Михаил Белянин. Съёмки шоу проходят в Мексике, а увидеть, что у создателей "Холостяка" выйдет на этот раз, можно будет уже этой весной, пишет РИА "Новости".
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