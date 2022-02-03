Откуда у Александра Абдулова взялись "внебрачные дети", которые устроили цирк на федеральном ТВ

История началась ещё в прошлом году, когда музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шипотько рассказал СМИ, что он внебрачный сын того самого Александра Абдулова. По словам Сергея, мама с детства рассказывала ему, что он сын артиста, но скрывала, какого именно. Лишь в 2016-м (незадолго до своей смерти) она рассказала о бурном романе, который был у неё с актёром. Девушка родила, когда ей было всего 23 года. Семья Шипотько была весьма обеспеченной, так что ни о какой помощи актёра мама Сергея просить не стала.

Александр Абдулов и Сергей Шипотько. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Роман Яровицын / VK / Серёжа Абдулов

Тем не менее, рассказывал Сергей ещё в 2021 году, Абдулов знал о его существовании и даже виделся с мальчиком, когда тому было всего три года. Тогда, по словам матери Шипотько, актёр просил не распространяться о родстве. Спустя десятилетия внебрачный ребёнок понял, сложив два и два, что он такой не один: "Никак не воспринял, мама умерла, папа оказался тоже мёртвый. Я не знаю, если бы мне было 15 лет, я бы гордился. Но сейчас мне хочется найти других внебрачных детей отца. Я думаю, они есть". Предположение Сергея оказалось пророческим. Спустя всего несколько месяцев в старом пиджаке Абдулова нашли фотографию маленького мальчика с весьма однозначной подписью: "Саша, это твой сын. Оля".

Сын Александра Абдулова Александр Коваль. Фото © Kp.ru

Фотографию с запиской нашла бывшая гражданская жена Абдулова Виктория Лановская. Ещё несколько лет назад родственница актёра подарила ей белый пиджак фирмы "Армани", в котором Александр снимался в фильме "Гений". Только в конце 2021 года Лановская обнаружила снимок и решила найти ребёнка с фотографии. Им оказался Александр Коваль. Маму и правда зовут Ольга, а в свидетельстве о рождении данных об отце вообще нет. До того момента молодой человек и понятия не имел, кто его папа, мать всё скрывала: "Конечно, я сразу себя узнал на фото. Но поверить в это долго не мог. Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец — Абдулов. Она долго молчала, а потом всё-таки сказала, что да".

Сергей Шипотько. Кадр из видео © YouTube / "Пусть говорят"

Казалось бы, Шипотько нашёл ещё одного внебрачного сына своего якобы отца, как он того и хотел. Нужно радоваться. Но что-то пошло не так. В начале февраля в эфире Первого канала предполагаемые сыновья Абдулова устроили перепалку. Произошло всё в студии программы "Пусть говорят". По факту оказалось, что никаких доказательств родства со знаменитым актёром у мужчин нет. Поэтому продюсеры шоу решили узнать, есть ли родство хотя бы у них двоих. Если один отец, то результат должен был быть положительным.

Кадры из видео © YouTube / "Пусть говорят"

Однако, когда результаты ДНК-теста стали известны, "братья" напряглись, так как, по словам специалистов, они вовсе не родственники. А значит, кто-то из них (может быть, оба) заблуждается, поэтому отца надо искать в другом месте. Теперь остаётся выяснить связь героев с Абдуловым. Генетический материал будут искать на пиджаке и запонках актёра, а также на шали его матери. Правда, сотрудница лаборатории отметила, что прошло слишком много времени и результаты могут быть неточными, пишет Starhit.

Александр Коваль. Кадры из видео © YouTube / "Пусть говорят"