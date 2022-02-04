Омбудсмен Волынец призвала повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет вне зависимости от наличия трудового дохода, пишет RT.

В настоящее время ежемесячная помощь оказывается неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами первой группы с детства. Как отметила Волынец, родителю или опекуну полагается 10 тысяч рублей. Для получения выплаты нужно предоставить сведения о том, что ухаживающий человек не работает и не получает пенсию или пособие по безработице.

По словам омбудсмена, законодательством предусмотрена возможность для таких лиц получать доход через регистрацию в качестве самозанятого. Однако это не решает проблему большинства людей, которые осуществляют уход и не могут заработать.

Так, по мнению Волынец, следует увеличить размер данных пособий до прожиточного минимума вне зависимости от наличия трудового дохода, а также предоставить возможность работать неполный день или в дистанционном режиме. Она считает, что благодаря нововведению должно значительно уменьшиться количество случаев, когда семьи помещают ребёнка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства.

"Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни", — пояснила Волынец.