Компенсации повысили, а условия получения льгот изменились: Кому сделают прибавку и на сколько Получить компенсации и льготы стало проще. К тому же изменились и размеры выплат. Какие новшества ждут получателей? 1 февраля, 21:40 Клиентка Сбербанка у операционной кассы. Фото © Shutterstock

Инвалиды имеют право получить компенсацию за ОСАГО. Её размер составляет 50% от уплаченной ими страховой премии. С 1 января 2022 года эти деньги перечисляют территориальные органы ПФР. Делается это на основании полученных из Федерального реестра инвалидов сведений о наличии медицинских показаний для покупки инвалидом (в том числе ребёнком-инвалидом) транспортного средства. Причём неважно, кто оплачивал приобретение машины — сам владелец, другой человек или организация. Об этом рассказал юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу.

При назначении компенсации учитывается также информация, которая содержится в договоре обязательного страхования и получена из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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— Наличие таких медицинских показаний указывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). При этом получить компенсацию можно только на одно транспортное средство в течение календарного года. Важно учесть, что льгота предоставляется только в том случае, если машиной пользовался сам инвалид, а наряду с ним не более чем два водителя, указанные в полисе ОСАГО, — пояснил Валентин Лупу.

По новым правилам компенсация может предоставляться в беззаявительном (проактивном) и заявительном порядках. В беззаявительном порядке выплаты делают, если при оформлении полиса ОСАГО страховщику были предоставлены сведения о СНИЛС страхователя или собственника транспортного средства; имеются сведения в федеральном реестре инвалидов об инвалидности и о наличии медицинских показаний для покупки машины, указанной в ИПРА. Также должна быть информация о законном представителе инвалида (в том числе ребёнка-инвалида), имеющего право на получение мер социальной защиты; о счёте получателя в банке, который используется ПФР для зачисления пенсии и иных социальных выплат.

Валентин Лупу пояснил, что если сведений о наличии инвалидности и сведений о законных представителях инвалида (ребёнка-инвалида) нет, то ПФР должен уведомить человека о том, что тот имеет право на льготу. Делается это через личный кабинет на едином портале госуслуг или другим способом. Льготнику должны сообщить, что он имеет право на компенсацию, но, чтобы её получить, сначала должен написать заявление.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. Со следующего года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления граждан отделения ПФР будут от пяти до десяти рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

— С этого года Пенсионный фонд начнёт предоставлять отдельные меры поддержки, которые раньше назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Кроме сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократились сроки их назначения. Раньше оформление большинства выплат могло занимать до месяца. Сейчас это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления граждан отделения ПФР будут от пяти до десяти рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства, — сообщили в ПФР.

Кроме того, отметил Валентин Лупу, в Москве инвалиды получают дополнительную компенсацию. Она составляет 1980 рублей. Обратиться с заявлением о получении дополнительной компенсации можно через любой МФЦ независимо от места жительства в Москве.

Центр "Мои документы" на востоке Москвы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В феврале предусмотрена выплата компенсации и для пенсионеров. Это связано с тем, что сначала пенсии проиндексировали с 1 января на 5,9%. Затем размер прибавки был пересмотрен и составил 8,6%, что превышает уровень инфляции. Выплаты будут сделаны задним числом, то есть с 1 января. Таким образом, пожилые люди сейчас получат и недоначисленные суммы к январской пенсии, и повышенную пенсию за февраль. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она также отметила, что с 1 февраля 2022 года проиндексированы различные социальные выплаты. Прибавку получат те, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг. Это люди, которым начисляют выплаты в связи с производственной травмой, как Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, подвергшимся воздействию радиации после аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также пострадавшим от радиационного воздействия вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Так, набор социальных услуг увеличится с 1211,66 рубля до 1313, 44 рубля, где: 1011,64 вместо 933,25 — на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 156,5 вместо 144,37 — на санаторно-курортное лечение; 145,3 вместо 134,04 — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Размер ЕДВ у инвалидов 3-й группы увеличится с 1125,04 рубля до 1219,54, у инвалидов 2-й группы — с 1707,36 до 1850,77, у инвалидов 1-й группы — с 2875,70 до 3117,25. Также и остальные получатели ЕДВ получат прибавку на коэффициент индексации 1,084, — добавила Оксана Красовская.

Ещё с 2022 года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, а именно в ст. 160 п. 3. Из неё следует, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются, если у жильцов есть долги. Правда, они должны быть подтверждены вступившим в законную силу судебным актом. Учитывается задолженность за последние три года.

Оплата жилищно-коммунальных услуг в отделении Сбербанка. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

— Причём информацию о такой задолженности органы исполнительной власти получат автоматически. Ранее компенсации различным категориям льготников тоже предоставлялись при условии отсутствия задолженности, но не было уточнения про решение суда. То есть сейчас эта процедура стала более понятной. Если задолженность есть, но нет решения суда или судебного приказа, то получить компенсацию можно, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Как отметила Оксана Красовская, на уровне регионов предусмотрены свои меры поддержки, в том числе и касающиеся компенсаций. Например, в Тверской области люди, удостоенные наград региона, получат прибавку к ежемесячной пожизненной выплате на 1,058. Индексацию выплат в таком же размере сделают ветеранам труда, труженикам тыла и всем категориям граждан, которые получают ЕДВ за счёт регионального бюджета. В Магаданской области ветераны труда, неработающие старожилы Магаданской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, получатели ежемесячной доплаты к пенсии по потере кормильца получат прибавку. Размер индексации составит 1,04.

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