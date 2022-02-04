Швыткин призвал к жёстким мерам против Deutsche Welle за вещание в России вопреки запрету

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин призвал принять более жёсткие меры по отношению к телеканалу Deutsche Welle, который продолжает вещание на территории России, несмотря на запрет .

"Я изначально считаю, что меры, применяемые к Deutsche Welle и которые носят зеркальный характер в связи с запретом вещания RT, недостаточны. Второй момент — это то, что невыполнение предписаний МИД по отношению к DW является показателем игнорирования норм международного права и российских законов. Это всё некая вседозволенность", — заявил он в беседе с Лайфом.