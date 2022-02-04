Швыткин призвал к жёстким мерам против Deutsche Welle за вещание в России вопреки запрету
Фото © ТАСС / imago / Steinach
Собеседник Лайфа отметил, что невыполнение предписаний МИД является показателем игнорирования норм международного права и российских законов.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин призвал принять более жёсткие меры по отношению к телеканалу Deutsche Welle, который продолжает вещание на территории России, несмотря на запрет.
"Я изначально считаю, что меры, применяемые к Deutsche Welle и которые носят зеркальный характер в связи с запретом вещания RT, недостаточны. Второй момент — это то, что невыполнение предписаний МИД по отношению к DW является показателем игнорирования норм международного права и российских законов. Это всё некая вседозволенность", — заявил он в беседе с Лайфом.
Депутат уверен, что нужно принимать более кардинальные решения, которые позволили бы не просто ограничить вещание, запретить корреспондентский пункт Deutsche Welle. В частности, он призывает запретить нахождение телеканала на территории РФ.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения.