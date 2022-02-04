Хозяйка стаффорда-убийцы обвинила полицейского в жестокости из-за стрельбы по псу
Женщина отрицает, что собаку вывели на прогулку без намордника. По её словам, питомец просто его снял, потому что "не любит".
Хозяйка стаффорда, который насмерть загрыз чихуа-хуа во время прогулки и набросился на полицейского, обвинила последнего в жестокости © SHOT
Хозяйка стаффорда, который насмерть загрыз чихуа-хуа во время прогулки и набросился на полицейского, обвинила последнего в жестокости © SHOT
Хозяйка стаффорда, который растерзал чихуа-хуа во время прогулки в Москве и набросился на полицейского, обвинила последнего в жестокости. Страж порядка выстрелил в собаку в момент её нападения.
"Полицейский был неправ, потому что застрелил собаку! А она добрая, ласковая. Мы её любили, кормили, поили. Она была нашей любимкой", — сказала женщина.
Вины своего мужа, который вывел стаффорда Юку гулять, женщина не видит. 59-летний Сергей Ананьев якобы надел перед выходом на животное намордник. Но питомец сам снял его, потому что "не любил носить", пояснила заводчица. Также она заверила, что муж пытался разжать пасть стаффорда, когда тот вцепился в другую собаку. Однако женщина не смогла объяснить, почему правоохранители в момент приезда нашли мужчину лежащим пьяным в сугробе, а собаку вольно бегающей возле подъезда.
На мужчину завели дело по статье "Мелкое хулиганство". А Юка сейчас находится в ветклинике. Стаффорду провели операцию стоимостью 100 тысяч рублей. Расходы взял на себя Шереметьевский приют, откуда в своё время собаку и передали семье Ананьевых. Юке потребуется долгий курс реабилитации. Ананьевы уже заявили, что будут требовать вернуть им животное. Однако приют наотрез отказался это делать и намерен судиться с хозяевами стаффорда из-за ненадлежащего присмотра за псом.
Напомним, инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской в Москве. Стаффорд, гулявший без поводка и намордника, набросился на маленькую собаку породы чихуа-хуа и загрыз её насмерть. Полицейских вызвала владелица погибшего животного. Хозяин стаффорда тем временем спал в снегу в состоянии алкогольного опьянения. Позже правоохранители сделали ему тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. Директор Шереметьевского приюта для собак Ирэн Беленькая встала на защиту стаффорда и назвала виновным хозяина пса, который должным образом не занимался животным.
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