Хозяйка стаффорда-убийцы обвинила полицейского в жестокости из-за стрельбы по псу

Хозяйка стаффорда, который насмерть загрыз чихуа-хуа во время прогулки и набросился на полицейского, обвинила последнего в жестокости © SHOT

Хозяйка стаффорда, который растерзал чихуа-хуа во время прогулки в Москве и набросился на полицейского, обвинила последнего в жестокости. Страж порядка выстрелил в собаку в момент её нападения.

"Полицейский был неправ, потому что застрелил собаку! А она добрая, ласковая. Мы её любили, кормили, поили. Она была нашей любимкой", — сказала женщина.

Вины своего мужа, который вывел стаффорда Юку гулять, женщина не видит. 59-летний Сергей Ананьев якобы надел перед выходом на животное намордник. Но питомец сам снял его, потому что "не любил носить", пояснила заводчица. Также она заверила, что муж пытался разжать пасть стаффорда, когда тот вцепился в другую собаку. Однако женщина не смогла объяснить, почему правоохранители в момент приезда нашли мужчину лежащим пьяным в сугробе, а собаку вольно бегающей возле подъезда.

На мужчину завели дело по статье "Мелкое хулиганство". А Юка сейчас находится в ветклинике. Стаффорду провели операцию стоимостью 100 тысяч рублей. Расходы взял на себя Шереметьевский приют, откуда в своё время собаку и передали семье Ананьевых. Юке потребуется долгий курс реабилитации. Ананьевы уже заявили, что будут требовать вернуть им животное. Однако приют наотрез отказался это делать и намерен судиться с хозяевами стаффорда из-за ненадлежащего присмотра за псом.