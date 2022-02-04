Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции
Он утверждает, что сейчас определяется вопрос с датой и возможностью провести переговоры на высоком уровне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастался, что получил согласие украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в республике.
"[Из Москвы] был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы определимся с датой, потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать вместе господина Путина и господина Зеленского. Наша договорённость с господином Зеленским достигнута в этом направлении", — приводит слова Эрдогана телеканал CNN Türk.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Эрдоган предложил перенести встречи по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Стамбул, на что Зеленский ответил, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией.
Комментариев: 0