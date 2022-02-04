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Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

Он утверждает, что сейчас определяется вопрос с датой и возможностью провести переговоры на высоком уровне.

4 февраля, 11:29
<p>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастался, что получил согласие украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в республике.

"[Из Москвы] был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы определимся с датой, потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать вместе господина Путина и господина Зеленского. Наша договорённость с господином Зеленским достигнута в этом направлении", — приводит слова Эрдогана телеканал CNN Türk.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Эрдоган предложил перенести встречи по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Стамбул, на что Зеленский ответил, что для него "не имеет значения место" переговоров с Россией.

Эрдоган изъявил желание участвовать в урегулировании ситуации между РФ и Украиной

Эрдоган изъявил желание участвовать в урегулировании ситуации между РФ и Украиной

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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