Эрдоган заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции

"[Из Москвы] был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы определимся с датой, потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать вместе господина Путина и господина Зеленского. Наша договорённость с господином Зеленским достигнута в этом направлении", — приводит слова Эрдогана телеканал CNN Türk.