В Крыму подростки пытались убить 13-летнюю девочку на заднем дворе школы
Они напали на знакомую, а когда та потеряла сознание, сбежали. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
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В Крыму 16-летний подросток со своим знакомым попытался задушить 13-летнюю школьницу. По факту покушения на убийство ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте регионального ГСУ Следственного комитета РФ.
"Днём 1 февраля 2022 года на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района подозреваемый совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решили совершить её убийство путём удушения. После того как потерпевшая потеряла сознание, подростки покинули место происшествия", — уточнили в СК версию следствия.
Ход расследования поставила на контроль прокуратура Крыма. Сотрудники проводят проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, говорится на сайте госоргана. По предварительной информации, семьи подозреваемых на профилактических учётах не состояли.
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