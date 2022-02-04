В Крыму подростки пытались убить 13-летнюю девочку на заднем дворе школы

В Крыму 16-летний подросток со своим знакомым попытался задушить 13-летнюю школьницу. По факту покушения на убийство ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте регионального ГСУ Следственного комитета РФ.

"Днём 1 февраля 2022 года на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района подозреваемый совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решили совершить её убийство путём удушения. После того как потерпевшая потеряла сознание, подростки покинули место происшествия", — уточнили в СК версию следствия.

Ход расследования поставила на контроль прокуратура Крыма. Сотрудники проводят проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, говорится на сайте госоргана. По предварительной информации, семьи подозреваемых на профилактических учётах не состояли.